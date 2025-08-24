Kocaeli'nde Ağaçlık Alanda Yangın: Kontrol Altına Alındı
İzmit ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle bir evin çatısı zarar gördü.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ağaçlık ve makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Yeni Mahalle mevkisindeki ağaçlık ve makilik alanda yangın çıktı. Yangın nedeniyle etrafı yoğun duman kapladı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Yangında bir evin çatısı zarar gördü.
Ekipler bölgede soğutma çalışması başlattı.
Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel