Kocaeli'nde Ağaçlık Alanda Yangın: Kontrol Altına Alındı

Kocaeli'nde Ağaçlık Alanda Yangın: Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmit ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle bir evin çatısı zarar gördü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ağaçlık ve makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yeni Mahalle mevkisindeki ağaçlık ve makilik alanda yangın çıktı. Yangın nedeniyle etrafı yoğun duman kapladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yangında bir evin çatısı zarar gördü.

Ekipler bölgede soğutma çalışması başlattı.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel
Marketlerde yeni dönem! Ürünlerde 'krema' kelimesi kullanılamayacak

Marketlerde yeni dönem! O kelime artık kullanılamayacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yurt çocuklarını taşıyan minibüs, tırın altına girdi! Can pazarı

Yurt çocuklarını taşıyan minibüs, tırın altına girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.