Kocaeli'nde 35 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Kocaeli'nde 35 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde durdurulan bir minibüste gerçekleştirilen aramada 35 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde durdurulan minibüste yapılan aramada, 35 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit ilçesinde kapalı kasa bir minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan aramada; 35 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' çerçevesinde işlem yapıldığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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