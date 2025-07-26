Kocaeli'nde 3 Katlı Binada Yangın Çıktı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir müstakil binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında bina üst katında hasar oluştu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 katlı bir binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İstasyon Mahallesi 1488/6 Sokak'ta bulunan 3 katlı müstakil bir binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın sonucu binanın üst katında hasar oluştu.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
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