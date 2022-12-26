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Kocaeli'nde 3 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi

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Kocaeli'nde 3 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi

Kocaeli'nde 3 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'nde 3 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uygulama sırasında şüphelendiği bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 3 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Kocaeli Güncel Haberler

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