Kocaeli'nde 19 Ton Kaçak Kıyılmış Tütün Ele Geçirildi

Güncelleme:
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir tırda yaklaşık 19 ton kaçak kıyılmış tütün ve sahte doküman ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir tırı durdurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir tırı durdurdu.

Tırda yapılan aramada, 19 bin 440 kilogram kıyılmış tütün ile 1 sahte tütün taşıma bildirim belgesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
