Kocaeli'nde 18 Yaşındaki Genç Kız Yatakta Ölü Bulundu
Karamürsel'de 18 yaşındaki E.İ.T, ailesi tarafından odasında hareketsiz bulunarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 18 yaşındaki kız, yatağında ölü bulundu.
4 Temmuz Mahallesi Amiral Caddesi'nde ikamet eden aile, odasındaki yatağında hareketsiz yatan kızları E.İ.T'nin çağrılarına tepki vermemesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Adrese yönlendirilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Karamürsel Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel