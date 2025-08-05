Kocaeli'nde 18 Yaşındaki Genç Kız Yatakta Ölü Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karamürsel'de 18 yaşındaki E.İ.T, ailesi tarafından odasında hareketsiz bulunarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 18 yaşındaki kız, yatağında ölü bulundu.

4 Temmuz Mahallesi Amiral Caddesi'nde ikamet eden aile, odasındaki yatağında hareketsiz yatan kızları E.İ.T'nin çağrılarına tepki vermemesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Adrese yönlendirilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Karamürsel Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel
Transfer gerçekleşecek mi? Benfica'dan beklenen Kerem açıklaması geldi

Transfer gerçekleşecek mi? Benfica'dan beklenen Kerem açıklaması geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Terim'den Jhon Duran için flaş sözler

Fatih Terim'den Jhon Duran için flaş sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.