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Kocaeli'nde 1 Milyon 220 Bin Makaron Ele Geçirildi

Kocaeli'nde 1 Milyon 220 Bin Makaron Ele Geçirildi
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 1 milyon 220 bin makaron ve 40 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1 milyon 220 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Bu çerçevede İzmit ilçesinde 2 iş yeri, 3 araç ve depoda yapılan aramada 1 milyon 220 bin makaron ile 40 kilogram kaçak tütüne el konuldu.

Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel
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