Kocaeli'nde 1 Milyon 220 Bin Makaron Ele Geçirildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1 milyon 220 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Bu çerçevede İzmit ilçesinde 2 iş yeri, 3 araç ve depoda yapılan aramada 1 milyon 220 bin makaron ile 40 kilogram kaçak tütüne el konuldu.

Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.