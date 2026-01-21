Haberler

Kocaeli merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 61 zanlı yakalandı

Kocaeli merkezli 28 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda elebaşı B.E.Ö. dahil 61 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, kumar oynatan suç örgütüne ve kripto para aklama faaliyetlerine yönelik önemli bilgilere ulaşıldı.

Kocaeli merkezli 28 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 61 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, siber suçların men ve takibine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda elebaşılığını B.E.Ö'nün yaptığı suç örgütünün, Kocaeli merkezli geçen yıl kurulan 5 uygulama üzerinden bahis ve kumar oynattığı, elde edilen gelirin kripto borsalarından aklanmasına aracılık ettiği belirlendi.

Ekipler, soruşturma doğrultusunda 61 zanlının hesaplarında geçen yıl toplam 483 milyon 844 bin 873 lira para akışı olduğunu tespit etti. Şüphelilerin hesaplarına gelen paraları, incelemeleri yapılan kripto borsa hesapları üzerinden örgüt üyelerinin İngiltere'de kurdukları şirkete aktardığı saptandı.

Kocaeli merkezli 28 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 61 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Güncel



