Kocaeli merkezli tefecilik operasyonunda yakalanan şüphelilerden 3'ü tutuklandı - Haberler

Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tefecilik operasyonuyla ilgili emniyette işlemleri tamamlanan zanlılardan 3'ü salıverildi, 8'i adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından 4 zanlı serbest bırakıldı. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Gebze'de tefecilik yaptıkları yönünde haklarında bilgiler bulunan şüphelilerin yakalanması için 7 Haziran'da Kocaeli, İstanbul ve Bolu'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmış, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda senet ele geçirilmişti.