Kocaeli Merkezli Operasyon: 43 Kişiyi Dolandıran 37 Şüpheli Gözaltında
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, 11 ilde sahte bungalov ilanlarıyla dolandırıcılık yapan 37 şüpheliyi gözaltına aldı. 43 kişinin mağdur olduğu olayda, şüphelilerin hesaplarında 35 milyon liralık işlem tespit edildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 11 Kasım'da Kocaeli, Adana, Osmaniye, Kayseri, Diyarbakır, Van, Sivas, Aydın, İzmir, Ankara ve Artvin'de internet üzerinden sahte bungalov ilanlarıyla dolandırıcılık yapanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 37 şüpheli gözaltına alındı. 43 kişinin dolandırıldığı belirlenirken, şüphelilerin banka hesaplarında 35 milyon liralık hareketlilik tespit edildi.
Şüphelilerin dijital materyallerine el konuldu. Ayrıca 43 cep telefonu, 5 dizüstü bilgisayar, 3 bilgisayar kasası, 8 harici disk ve 2 tablet ele geçirildi.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen 37 şüphelinin savcılık sorguları sürüyor.