Kocaeli Merkezli Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 37 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Güncelleme:
Kocaeli merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, nitelikli dolandırıcılık suçuna karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 37 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin sahte bungalov ilanlarıyla 43 kişiyi dolandırdığı ve 35 milyon liralık banka hareketliliği tespit edildi.

Kocaeli merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, nitelikli dolandırıcılık suçuna karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 37 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 11 Kasım'da Kocaeli, Adana, Osmaniye, Kayseri, Diyarbakır, Van, Sivas, Aydın, İzmir, Ankara ve Artvin'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 37 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık sorguları devam ediyor.

Sahte bungalov ilanlarıyla 43 kişiyi dolandırdığı belirlenen şüphelilerin banka hesaplarında 35 milyon liralık hareketlilik tespit edildi.

Operasyonda şüphelilerin dijital materyallerine el konulmuş, 43 cep telefonu, 5 dizüstü bilgisayar, 3 bilgisayar kasası, 8 harici disk ve 2 tablet ele geçirilmişti.

Soruşturma kapsamında operasyon öncesinde başka suçlardan tutuklanan 2 kişinin cezaevinde olduğu öğrenilmişti.

Kaynak: AA / Kerim Yavuz - Güncel
