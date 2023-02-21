Kocaeli merkezli kaçakçılık operasyonunda 15 zanlı yakalandı Güncel Haberler Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı, 11 ton 650 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı, 11 ton 650 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bandrolsüz nargile tütünü imali ve ticareti yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik, Kocaeli merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda 11 ton 650 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 501 TAPDK bandrolü, 864 elektronik sigara, ruhsatsız tabanca ve 9 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Kaynak: AA / Güncel Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Kocaeli Güncel Haberler

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