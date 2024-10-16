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Kocaeli Merkezli Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 13 Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli Merkezli Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 13 Şüpheli Tutuklandı
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Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı; 12'si tutuklandı. 33 kaçak göçmen ise sınır dışı edildi. Operasyon, göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan geniş çaplı soruşturmanın bir parçası.

KOCAELİ merkezli 6 ilde göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 12'si tutuklanırken, yakalanan 33 kaçak göçmen ise sınır dışı edildi.

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından 12 Temmuz'da göçmen kaçaklığına yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında yabancı kaçak göçmenleri Suriye üzerinden kaçak olarak doğu illerine getiren ve burada bir süre konaklamalarını sağladıktan sonra batı illerine nakleden bir şebeke tespit edildi. Yapılan soruşturma kapsamında 3 ay içerisinde 5 ayrı operasyon gerçekleştirilerek soruşturma derinleştirildi.

12 Ekim günü Kocaeli merkezli olarak Ankara, Mersin, Hatay, Gaziantep ve Kilis'te şebeke tarafından 'Şok ev' olarak adlandırılan evlere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda organizatör oldukları belirlenen 13 şüpheli gözaltına alınırken, evlerde 33 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca kaçak göçmenleri nakletmek için kullanılan 6 araç, çok sayıda dijital materyal, 7 bin 400 TL ve sahte olduğu anlaşılan 3 bin dolar ele geçirildi.

Yakalanan kaçak göçmenler sınır dışı edilirken, gözaltına alınan 13 kişiden 12'si 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'Göçmen kaçakçılığı' suçlarından çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Operasyon Kocaeli Göçmen

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