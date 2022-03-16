Kocaeli merkezli FETÖ operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı - Haberler

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Kocaeli merkezli FETÖ operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

AA - Şahin Oktay - Güncel
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Kocaeli merkezli FETÖ operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

Kocaeli merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL (AA) - Kocaeli merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde tespitler bulunan biri aktif 5 askeri personel, doktor ve özel sektör çalışanı 7 şüpheli, Kocaeli, Antalya, Konya ve İstanbul'da yapılan operasyonla yakalandı.

Ekiplerce ikametlerde yapılan aramalarda, dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Şahin Oktay - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, İstanbul, Antalya, Kocaeli, Güncel, Haberler

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