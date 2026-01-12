Haberler

Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli merkezli düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, emlak ilanları üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetleri ortaya çıkarıldı. 8 şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ile Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen projeli çalışmalar kapsamında, emlak sitelerinde yer alan konut ilanları üzerinden dolandırıcılık yapıldığı belirlendi.

Şüphelilerin, ev ilanlarıyla ilgilenen kişilerle iletişime geçerek satış konusunda anlaşma sağladıkları, tapu müdürlüğünde gerçek satıcılarla buluştuktan sonra mağdurları telefonla yönlendirerek kendilerine ait IBAN numaralarına para göndermelerini sağladıkları tespit edildi.

Tapu işlemleri sırasında satıcıların hesaplarına para geçmediğinin anlaşılması üzerine "sazan sarmalı" yöntemli dolandırıcılık olaylarının ortaya çıktığı belirlendi.

Bu yöntemle gerçekleştirilen "nitelikli dolandırıcılık" suçlarının örgütlü şekilde işlendiğinin belirlenmesi üzerine, Kocaeli merkezli Adana, Mersin, Samsun ve Antalya'da 9 Ocak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. Çalışmaların devamında firari 3 şüpheli daha yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkan yandı

Komşu adım adım iç savaşa gidiyor! Yüzlerce dükkanı ateşe verdiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sarri, Guendouzi'nin satılmasına tepki gösterdi: Ondan daha iyisi 80 milyon euro

Guendouzi'nin satılmasına tepki gösterdi: Ondan daha iyisi...
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi

Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?

Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları

Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları
Sarri, Guendouzi'nin satılmasına tepki gösterdi: Ondan daha iyisi 80 milyon euro

Guendouzi'nin satılmasına tepki gösterdi: Ondan daha iyisi...
Otomobilinde, göğsünden tabancayla vurulmuş cesedi bulundu

Otomobile yaklaşıp bakanlar kan donduran manzarayla karşılaştı
Beşiktaş'tan ayrılan Jurasek'in yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'tan ayrılır ayrılmaz yeni takımına imzayı attı