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Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 24 şüpheli yakalandı

Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 24 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Kocaeli merkezli 3 ilde, internette karavan ve konteyner satışına ilişkin sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 24 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli merkezli 3 ilde, internette karavan ve konteyner satışına ilişkin sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 24 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, siber suçların men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda ekipler, internet sitelerinde ucuz fiyata satılık konteyner ve karavan ilanlarıyla 13'ü depremzede 21 kişinin dolandırıldığını belirledi.

Kocaeli, İstanbul ve Mardin'de eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 24 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kocaeli Güncel Haberler

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