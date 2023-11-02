Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada 8 milyon 300 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda 8 Milyon 300 Bin Adet Gümrük Kaçağı Makaron Ele Geçirildi

Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada 8 milyon 300 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde bugün İzmit Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 8 milyon 300 bin adet makaron ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken bir şüpheli gözaltına alındı. - KOCAELİ