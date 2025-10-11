Haberler

Kocaeli Körfez Geçişinde Trafik Kazası: Sürücülere Cezai İşlem

Anadolu Otoyolu'nda bir sürücünün başka bir aracı sıkıştırarak kaza yapmasına neden olduğu gerekçesiyle sürücülere idari para cezası uygulandı. Olayın ardından şüpheliler yakalanarak belgelerine el konuldu.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli Körfez geçişinde trafikte sıkıştırdıkları aracın kaza yapmasına neden olan sürücülere idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, sosyal medyada Anadolu Otoyolu'nun Körfez kesiminde "Bir sürücünün bir başka aracı sıkıştırarak kaza yapmasına neden olduğuna" dair görüntülerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "10 Ekim'de meydana gelen olayın şüphelileri kısa sürede yakalanmış ve sevk edildikleri adli makamlar tarafından sürücü belgelerine süresiz olarak el konulmuştur. Ayrıca söz konusu araç sürücülerine 7 suçtan idari para cezası uygulanmıştır. Trafik güvenliği ve trafikte kurallara uymayan sürücülere yönelik denetimlerimiz aralıksız devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
