Kocaeli Körfez'de Tarım Arazisinde Yangın Çıktı

Kocaeli Körfez'de Tarım Arazisinde Yangın Çıktı
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Alihocalar Mahallesi'ndeki tarım arazisinde çıkan yangın, itfaiye ve mahalle sakinlerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.

Alihocalar Mahallesi'nde tarım arazilerinin bulunduğu bölgede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ve mahalle sakinlerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Güncel
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