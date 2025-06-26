Kocaeli Körfez'de Makilik Alanda Yangın Çıktı
Kocaeli'nin Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi'nde makilik alanda öğle saatlerinde çıkan yangın için çok sayıda ekip bölgeye gönderildi ve alevlerin söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
KOCAELİ'nin Körfez ilçesindeki makilik alanda yangın çıktı.
Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi mevkisinde makilik alanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Ekipler, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel