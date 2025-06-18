Kocaeli Körfez'de 3 Katlı Binanın Çatı Katında Yangın Çıktı

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, tamir çalışmaları sırasında oluştu.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Hereke 17 Ağustos Mahallesi Kalıcı Konutlar mevkisinde meydana geldi. 3 katlı binanın çatı katında yapılan tamir çalışmaları sırasında yangın çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Jandarma yangına ilişkin soruşturma başlattı.

Haber: Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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