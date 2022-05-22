Kocaeli Kitap Fuarı'nda Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya doğum günü sürprizi - Haberler

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Kocaeli Kitap Fuarı'nda Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya doğum günü sürprizi

AA - Tahir Turan Eroğlu - Güncel
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Kocaeli Kitap Fuarı'nda Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya doğum günü sürprizi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 12. Kocaeli Kitap Fuarı'na katılan tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın 75. doğum günü pasta kesilerek kutlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 12. Kocaeli Kitap Fuarı'na katılan tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın 75. doğum günü pasta kesilerek kutlandı.

Belediye ekipleri, dün doğum günü olan Ortaylı için 2 büyük pasta hazırlatarak okurlarının kitaplarını imzaladığı alana getirdi.

Ortaylı, pastaların üzerindeki mumları üfleyerek tebrikleri kabul etti.

Düzenlendiği ilk yıldan itibaren Kocaeli Kitap Fuarı'na katılmaya özen gösterdiğini ifade eden Ortaylı, gençlere çok okumaları tavsiyesinde bulunarak, "Kendinizi geliştirmek için okumaktan başka çareniz yok. Kocaeli'deki milyonlarca gence tavsiyem, çok okumalarıdır." diye seslendi.

AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel

İlber Ortaylı, Kocaeli, Kitap, Doğum, Güncel, Haberler

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