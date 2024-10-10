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Kocaeli Kitap Fuarı'nda 'Okuma Alışkanlığı ve İnovasyon' Söyleşisi Gerçekleşti

Kocaeli Kitap Fuarı'nda 'Okuma Alışkanlığı ve İnovasyon' Söyleşisi Gerçekleşti
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Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen 'Rektörler Buluşması'nda, okuma alışkanlığının önemi ve inovasyon üzerine söyleşi yapıldı. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, kitap okumanın bilişsel gelişim ve yaratıcılık üzerindeki olumlu etkilerini vurguladı.

14. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen "Rektörler Buluşması"nda, "Okuma Alışkanlığı ve İnovasyon" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Kongre Merkezi Akçakoca Salonu'nda gerçekleştirilen söyleşiye, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek katıldı.

KOÜ Rektörü Prof. Dr. Cantürk, söyleşide yaptığı konuşmada, Kocaeli Kitap Fuarı'nın önemine değinerek, başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyakakın olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Okuma alışkanlığı ve inovasyonun, birbirinden ayrılmaz süreçler olduğuna işaret eden Prof. Dr. Cantürk, şunları kaydetti:

"Okuduğumuz sürece hayallerimiz gelişiyor. O hayallerin neticesinde bir takım projelere yelken açabiliyoruz. Gerçekten hayal kurmak çok önemli. Hayal kurmak için de iyi bir bilgi birikiminizin olması gerekiyor. Bilgi birikimi de kitaplarla oluyor. Kısa metrajlı sosyal medya videoları izleyerek, bilgi birikimi olmuyor. Özellikle kitap okumak hayallerimizi geliştiriyor. Kitap okumak bilişsel gelişimi sağlıyor, empati duygusu ve zeka gelişimine katkı sağlıyor, stresi azaltıyor, dil ve kelime haznemizi geliştiriyor, analitik düşünme becerilerimizi geliştiriyor. Bu durum düşünsel bir estetik de sağlıyor. Dolayısıyla birbirimizi anlamak daha da kolaylaşıyor. En önemlisi kitap yaratıcılığı arttırıyor. Akademik başarıya katkıda bulunuyor. Yapılan araştırmalara göre, kitap okuyanlar diğer insanlara göre daha uzun yaşıyorlar."

-"Yenilikçi toplum olabilmek için daha fazlası gerekir"

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şimşek de bilgi ve teknolojinin günümüz ekonomisinde refahın ve gücün kaynağı olduğunu belirtti.

Bilgi ve teknolojiye yüksek düzeyde sahip olan ulusların, küresel sistemde avantajlı durumda olduğuna işaret eden Şimşek, ekonomik büyümenin temel belirleyicisinin, inovasyon ve teknolojik gelişme olduğunu kaydetti.

Şimşek, teknoloji elde etme, yaratma ve kontrol etme yeteneğinin, 21. yüzyılda uluslararası rekabette merkezi bir konuma geldiğine işaret ederek, "Bunun için devletlerin bilinçli sanayi politikaları uygulamaları gerekir, bilinçli stratejik ticaret politikaları uygulamaları gerekir. Örneğin, Güney Kore, Tayvan, Singapur, Asya kaplanları şu an ekonomileri gelişmiş durumda. Yenilikçi toplum olabilmek için daha fazlası gerekir. Yenilikçi işler yapabilecek, iyi eğitilmiş, kalifiyeli personeller gereklidir. İşte okuma alışkanlığı ve inovasyon tam da bu noktada konuşulmalıdır." ifadelerini kullandı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Aydın da kitap okumanın öneminden bahsetti.

Alzaymır ve demans gibi hastalıkların yaygınlaştığını bildiren Aydın, "Bu teknolojik bağımlılığın, sosyal medya ve ekran sürelerinin artışı nedeniyle gelecekte bu hastalıkların daha da fazla görülebileceği konusunda endişeliyim. Bu hastalıklardan korunmak için kitap okumanın faydalı olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Kerim Yavuz - Güncel

Kocaeli Üniversitesi kocaeli

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