Kocaeli Kitap Fuarı'nda Ağaçlara 5 Bin Kitap Asıldı

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi tarafından 14'üncü kez düzenlenecek Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında, tarihi çınar ağaçlarına 5 bin kitap asıldı. Dakikalar içinde toplanan kitaplar için bazı kitapseverler ağaca tırmandı, bazıları da zıplayarak hedefine ulaştı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Kitaba olan ilgi, kitapseverlerin sabahın bu saatinde ağaçlardan kitap toplamak üzere çıkarttıkları şu ses, dallarından kopan kitapların sesi, umarım bu ses hiçbir zaman Kocaeli'den eksik olmaz ve artarak devam eder" dedi.

İzmit'te Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı'nın kapıları, bu yıl 14'üncü kez açılacak. İzmit Cumhuriyet Bulvarı'ndaki dev çınar ağaçlarına, 4-13 Ekim tarihlerinde düzenlenecek fuar kapsamında, belediye ekipleri tarafından 5 bin kitap asıldı. İşe ya da okula gidenler, sabah saatlerinde beğendikleri kitapları ağaçlardan topladı. 5 bin kitap, dakikalar içinde ağaç dallarından indirildi. Bazı kitapseverler, yükseklere asılan kitapları ağaçlara tırmanarak aldı, bazıları ise zıplayarak veya tahta fırça, sopa gibi malzemeler yardımıyla ulaştı. Toplam 530 yayınevi ve 800 yazarın katılacağı kitap fuarı, yarın 'Savaşın ve Acının Edebiyatı' temasıyla kapılarını açacak.

Fuar hakkında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Her sene Kocaeli'nde bu oluyor. 14'üncüsünü düzenliyoruz. Belki de Kocaeli'nin en keyifli etkinliklerinden bir tanesi bu. Gördüğünüz üzere kitapseverler ilgiyle dallardan kitap toplamaya başladılar şu anda, gerçekten heyecan verici. Kitaba olan ilgi, kitapseverlerin sabahın bu saatinde ağaçlardan kitap toplamak üzere çıkarttıkları şu ses, dallarından kopan kitapların sesi, umarım bu ses hiçbir zaman Kocaeli'den eksik olmaz ve artarak devam eder. Bu sene 14'üncü kez düzenliyoruz. Geçen yıl da hedefimiz 1 milyon ziyaretçi sayısını aşmaktı. İnşallah bu sene aşmayı başarırız diye ümit ediyorum. Tüm kitapseverleri, tüm Kocaelilileri, çevre illerdeki tüm kitapseverleri bu kitap fuarını ziyarete davet ediyorum. Hani şöyle derler ya, 'Şiir isyanı anlatmıyorsa, şiir duruşu anlatmıyorsa ya da roman bunu beceremiyorsa ne işe yarar' diye sorgulanır. Biraz da oradan bakarak, dünyada özellikle son yıllarda yaşanan zulümleri de dikkate alarak seçtiğimiz bir tema oldu. Bir yanda Gazze'de yaşanan zulüm, çevre ülkelere yayılmakta olan zulüm, dünyanın gözleri önünde, tüm dünyanın kabul etmiş olduğu tüm değerlere karşı yürütülmekte olan saldırı dikkate alındığında, kitapseverlerin belki de üzerinde en çok durması gereken hususlardan bir tanesi bu. Belki de bu faaliyetler ancak o zaman anlam kazanıyor" diye konuştu.

Başkan Büyükakın, insan hakları ihlallerinde birilerinin sesini çıkartması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Kültür faaliyeti dünyayı daha iyi bir yer haline getirme faaliyetidir. Onun gerisinde başka bir şey kalmaması lazım. Biliyorsunuz daha önceki yıl Ukrayna-Rusya savaşında başlayan ve her zaman olduğu gibi en çok kadınların ve çocukların zarar gördüğü bu tür şiddet olaylarında, insan hakları ihlallerinde birilerinin sesini çıkartması gerekiyor. Bu manada en büyük görev belki de aydınlara düşüyor. İnsanlığın bugüne kadar unutmuş olduğu tüm değerleri yeniden hatırlatmaları, çok güçlü bir şekilde seslendirmeleri gerekiyor. O zaman şiire de romana da edebiyatın tüm alanlarına daha fazla, her zaman olduğundan çok daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. O manada isyanın edebiyatı üzerine bir temanın ortaya konmuş olması çok daha anlamlı hale geliyor. Dünyanın dört bir yanından isyan edebiyatının örneklerini arkadaşlarımız aynı zamanda kitaplaştırdılar. Bu kitap da kitapseverlerle de 14'üncü kitap fuarında buluşmuş olacak. Buradan bu kitap fuarı ile dünyanın çeşitli coğrafyalarında yaşanmakta olan zulme de bir ses yükseltilmiş olacak. Sözümüzü yükseltmiş olacağız. İnsanların başına bombaların yağdığı coğrafyalarda, insan haklarının ihlal edildiği coğrafyalarda isyanın yanında durduğumuzu, insanlığı adalete çağırdığımızı buradan haykırmış olacağız" dedi.