Kocaeli Kent Ormanı'nda Yangın Söndürüldü

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde Kent Ormanında çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yanan alan dron ile görüntülendi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Umuttepe mevkiinde bulunan Kent Ormanında çıktı. Ormandan yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle yangın geniş alana yayılmadan söndürüldü. Ekiplerin, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yanan alan ise dron ile görüntülendi.

Haber: Ardacan UZUN/İZMİT(Kocaeli),