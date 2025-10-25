Kocaeli Kartepe'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 36 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve F.Ç. isimli bir zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde imal, ticaret ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
İlçede belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 36 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, F.Ç. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Ç. tutuklandı.
Kaynak: AA / Fatih Gürbüz - Güncel