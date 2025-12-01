Kocaeli Kartepe'de FETÖ Üyesi Hükümlü Yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P, Kartepe ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel