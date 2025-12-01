Haberler

Kocaeli Kartepe'de FETÖ Üyesi Hükümlü Yakalandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.P. düzenlenen operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P, Kartepe ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
