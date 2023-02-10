Kocaeli jandarması depremzedelerin yarasını sarmak için seferber oldu Kocaeli'de jandarma ekipleri, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem felaketinin ardından depremzedelerin yaralarını sarmak için seferber oldu.

Kocaeli jandarması depremzedelerin yarasını sarmak için seferber oldu

KOCAELİ - Kocaeli'de jandarma ekipleri, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem felaketinin ardından depremzedelerin yaralarını sarmak için seferber oldu.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran depremlerin ardından ülken genelinde depremzedelere yönelik yardımlar sürüyor. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ile Kartepe İlçe Jandarma Komutanlığınca felaketin yaşandığı bölgelere ulaştırılmak üzere ihtiyaç malzemeleri yollandı. 132 koli giyecek, 20 yatak, 200 battaniye, 30 koli bebek bezi ve ıslak mendil, 10 ısıtıcı, jeneratör, hilti, 882 litre su olmak üzere muhtelif yardım malzemeleri kamyona yüklenerek AFAD ayni yardım toplama merkezine teslim edildi.