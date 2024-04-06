Kocaeli Jandarma Komutanlığı, cayrokopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi

Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipleri, cayrokopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı trafik tedbirleri kapsamında İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması, Kuzey Marmara Otoyolu'nda cayrokopterle havadan trafik denetimi yaptı.

Denetimlerde, 15 sürücüye trafik kurallarını ihlalden idari para cezası uygulandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik denetimleri, bayram tatili süresince devam edecek.