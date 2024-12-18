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Kocaeli İzmit'te Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın

Kocaeli İzmit'te Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sanayi Mahallesi Gökmavi Sokak'ta bulunan bir tesisin geri dönüşüm için bekletilen malzemelerin bulunduğu bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, tesiste hasar oluştu.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel
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