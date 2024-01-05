Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı 6 Bin 101 Şüpheliyi Yakaladı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen yıl çeşitli suçlardan aranan 6 bin 101 şüpheliyi yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında adli makamlar tarafından arama kararı verilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, geçen yıl huzur ve güven uygulamaları ile yol kontrol ve aramalarında, çeşitli suçlardan aranan 6 bin 101 şüpheliyi yakaladı.

Şüpheliler hakkında adli ve idari işlemler yapıldı.