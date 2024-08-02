Kocaeli Huzurevi'nde Mutfağında Yangın Çıktı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir huzurevinin mutfağında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki 6 katlı huzurevinin mutfağında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Turgut Mahallesi'nde bulunan Kocaeli Huzurevi'nin mutfağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangının çıktığı mutfakta çalışma yaparken, huzurevi tedbir amacıyla tahliye edildi.
Söndürme ve duman tahliye çalışmalarının ardından huzurevi sakinleri tekrar odalarına yerleştirildi.