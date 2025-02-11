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Kocaeli heyeti deprem bölgesinde inceleme yapacak

Kocaeli heyeti deprem bölgesinde inceleme yapacak
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Kocaeli'de belediye temsilcilerinden oluşan heyet, inceleme yapmak üzere 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere gitti.

Kocaeli'de belediye temsilcilerinden oluşan heyet, inceleme yapmak üzere 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere gitti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Afet İşleri Dairesi Başkanlığı ile 12 ilçe belediyesinden temsilcilerin de yer aldığı heyet, depremden etkilenen Hatay, Malatya ve Gaziantep'te incelemelerde bulunacak.

Heyet, deprem sırası ve sonrasında meydana gelen fiziki, ekonomik, sosyal değişimlerin yerinde tespiti ile bölgede deprem sonrasında yapılan iyileştirme çalışmalarına yönelik çalışmaları yerinde gözlemleyecek. Katılımcılar, gittikleri kentlerde kamu kurumlarını da ziyaret edecek.

Heyet incelemelerinin yanı sıra Kocaeli adına deprem şehitlerini anmak amacıyla her ilde 41 fidan dikecek.

Kaynak: AA / Ali Küçük - Güncel
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