Kocaeli haberleri... KOCAELİ VALİSİ YAVUZ: 10 BİN 500'E YAKIN BOŞ YATAĞIMIZ VAR

KOCAELİ Valisi Seddar Yavuz şehir dışından gelecek 9 bin öğrenci olduğunu belirterek, "Şu anda 10 bin 500'e yakın da boş yatağımız var. Dolayısıyla hiç kimse bu öğrencileri tahrik etmeye, endişe uyandırmaya çalışmasın. Gençlerimizi istismar etmek isteyen terör örgütlerine, bunların siyasi rantlarına fırsat verilmeyecek" dedi.

Kocaeli Valiliği Karamürsel Alp Salonu'nda, 2022-23 Eğitim ve Öğretim Yılı İstişare Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz başkanlığındaki toplantıya, ilçe kaymakamları ve ilçe milli eğitim müdürleri katıldı. Kocaeli'de bin 460 okulda toplam 418 bin 602 öğrenci ile 27 bin 220 öğretmenin 12 Eylül Pazartesi günü eğitim ve öğretim yılına başlayacağını söyleyen Vali Yavuz, bu yıl Kocaeli'deki öğrencilerin sıralarında 3 milyon 600 bin ders kitabi ile 2 milyon 402 bin yardımcı kaynak kitabın hazır olacağını duyurdu.

'9 BİN CİVARINDA ÖĞRENCİMİZ FARKLI İLLERDEN GELECEK'

Kayıtların başladığını ifade eden Vali Yavuz, "Bu yıl itibariyle 15 bin 250 civarında öğrencimiz ilimizi tercih etti. Şu anda kayıtlar başladı. Bu öğrencilerimizden kaçının kayıt yaptıracağını takip ediyoruz. Ayrıca özel ve ayrıntılı bir çalışma yaparak bu 15 bin evladımızın kaçının Kocaeli sınırlarında ikamet ettiği, kaçının il dışından geleceğinin analizini yaparak detaylı bir çalışma gerçekleştirdik. Yaklaşık 6 bin civarında öğrencimizin Kocaeli il sınırında ikamet ettiğini, 9 bin civarında da ilimize farklı illerden öğrenci geleceğini tespit ettik. Şu an için ilimizdeki yurtlarda 10 binin üzerinde boş yatak kapasitemiz bulunuyor. Şayet 1'inci sınıfa kaydolacak 9 bin öğrencimizin tamamının Kredi ve Yurtlar Kurumu'na başvurması halinde bile tüm öğrencilerimizi yerleştirebilecek yatak kapasitesine sahip olduğumuzu söylemek istiyorum. Ancak ara sınıflardan da tercihler yapılabileceğini değerlendirerek, başta kamu misafirhaneleri olmak üzere elimizdeki tüm imkanları seferber ediyoruz. Diğer taraftan, kiralanabilecek, yurt olma özelliğine sahip binaları araştırıyor, bunlarla ilgili çeşitli görüşmelerimizi yapıyor ve ek, ilave kapasiteleri oluşturabilmek için önemli bir gayret sarf ediyoruz" dedi.

'BİZDEN YURT TALEP EDEN HER ÖĞRENCİMİZİN SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ'

Yurtlardaki kapasite artışlarının hukuki kurallara göre yapıldığını belirten Vali Yavuz, "Özellikle yurtlarımızda zaman zaman istismar konusu edilen hususlar da oluyor. Örneğin, müsait odalarda ek yatak konulması gibi. Eğer odanın hacmi, büyüklüğü müsaitse elbette odalarımızda kapasite artışına gidiyoruz. Ancak bunun şartı vardır. Hepinizin bildiği gibi, devlet kurumlarında her şeyin bir standardı vardır. Dolayısıyla, kaç metrekareye kaç yatak konabileceği şeklinde bir çalışma yapıyoruz. 'Efendim, çok öğrenci geliyor. Buraya şu kadar yatak bırakalım' gibi bir anlayış söz konusu değil. Her öğrencinin bir metrekare hakkı var. Hukuken belirlenmiş standardı var. Bu standartlar içerisinde düzenlemeler yapıyoruz. Gençlerimizi insani koşullarda barındıracağımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Kamuoyuna şeffaf bir şekilde açıklıyoruz. Şehir dışından gelecek 9 bin öğrencimiz var. Şu anda 10 bin 500'e yakın da boş yatağımız var. Dolayısıyla hiç kimse bu öğrencileri tahrik etmeye, endişe uyandırmaya çalışmasın. Biz, bizden yurt talep eden her öğrencimizin sorununu çözeceğiz. Buradan taahhüt ediyorum. Gerekirse otelde yatıracağız, ama çözeceğiz. Merak etmesinler. Hazırlığımız var" diye konuştu.

'GENÇLERİMİZİ İSTİSMAR ETMEK İSTEYEN TERÖR ÖRGÜTLERİNE FIRSAT VERİLMEYECEK'

Kocaeli'ne gelecek öğrencilerin endişeye kapılmaması gerektiğini belirten Vali Yavuz, şöyle konuştu: "Bunun için bazı yurtlarda kapasite artışına gidiyoruz. Bu doğrudur. Buradan açık açık söylüyorum. Biz valilik olarak her konuyu açıklıkla, şeffaflıkla paylaşmaya hazırız. Her kim, ne bilgi istiyorsa buyursun gelsin. Bilgi verelim. Bunu istismar etmeye, gençleri gelecek korkusuna kaptırmaya gerek yok. Kimse endişeye kapılmasın. Gençlerimiz huzur içerisinde gelsinler. Bir komisyon kurduk. Gardan başlayarak karşılayacağız. Telefon hatlarını paylaşacağız. Sosyal medyadan ulaşabilmeleri için çeşitli yol ve yöntemleri benimseyeceğiz. Her öğrencimiz, her gencimiz bize müracaat ettiğinde bir muhatabı olacak. Ulaşımından, bilgilendirmesine kadar şehirle ilgili her türlü detay gençlerimize verilecek. Gençlerimizi istismar etmek isteyen terör örgütlerine, bunların siyasi rantlarına fırsat verilmeyecek"