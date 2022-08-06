Kocaeli haberleri! Kocaeli'nin içme suyunu karşılayan 'Yuvacık Barajı'nın çevresi çöp altında kaldı

Kocaeli'nin içme suyunu karşılayan 'Yuvacık Barajı'nın çevresi çöp altında kaldı

Konteynerleri kullanmayan vatandaşlar, doğayı katletti

KOCAELİ - Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 69'lara kadar düştü. Bölgeye piknik yapmaya gelen bazı vatandaşların çöplerini, konteyner yerine barajın çevresine atması ise kirliliğe sebep oldu.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda yaz ayında su seviyesi yüzde 69'lara kadar gerilirken vatandaşlar bölgede piknik yapmaya ve balık tutmaya geldi. Bazı vatandaşlar geçen yıllara oranla su seviyesinin çok çabuk düştüğünü söyledi. Baraj çevresine piknik yapmaya gelen kişilerin bıraktıkları çöpler ise göze çarptı. Çöp konteynerin boş olmasına rağmen çöplerin kentin içme kaynağının olduğu baraja ve çevresine atılmasına bazı vatandaşlar tepki gösterdi.

"Gözlemlerime göre son 5-6 yıl içerisinde en hızlı su düşüşü bu yıl yaşandı"

Ailesiyle balık tutmaya gelen Faruk Filiz, "Gözlemlerime göre son 5-6 yıl içerisinde en hızlı su düşüşü bu yıl yaşandı. Bu kadar düşüşün sebebinin ne olduğunu bilmiyorum. Her zaman buralara ailemle birlikte balık tutmaya gelirim. 3 hafta önce buraya geldiğimde su seviyesi ciddi derece yüksekti. Bu kadar kısa sürede su seviyesinin düşmesi dikkatimi çekti" dedi.

"İnsan evladı doğayı bu hale koyar mı, içtiğimiz sulara çöp atılır mı?"

Piknik yapmaya gelen 81 yaşındaki Asiye Kars, "Çöplerin etrafa atılması insanlara yakışmıyor. Simitler, içki şişeleri, poşetler etrafa atılmaz. Çöp konteyneri var, gidip oraya atsınlar. İnsan evladı doğayı bu hale koyar mı, içtiğimiz sulara çöp atılır mı? Tüm yangınlar bu çöplerden çıkıyor" diye konuştu.

"Kimsenin buraya çöp bırakmasını istemiyoruz"

Çöplerin çevreye atılmasına tepki gösteren Yaşar Kars, "Etraf çöp dolu. İnsanlar piknik yapıyor ama doğanın kıymetini bilmiyor. Çocuklarımıza bırakacak bir şeyimiz kalmayacak. Burada piknik yapan kişilerin çöplerini çöp kutusuna atmalarını rica ediyoruz, kimsenin buraya çöp bırakmasını istemiyoruz. Biz sürekli buraya gelmeyiz ama doğamızın kıymetini bilen insanlarız" şeklinde konuştu.