Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli haberleri | Kocaeli'den kısa kısa

Güncel Haberler

Kocaeli haberleri | Kocaeli'den kısa kısa

Kocaeli haber... Anadolu Otoyolu'nun Gebze geçişinde zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Anadolu Otoyolu'nun Gebze geçişinde zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Otoyolun Ankara istikameti Osmangazi Köprüsü kavşağı mevkisinde, 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada yaralanan K.P. ile G.P, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Gölcük'te esrar ve Hint keneviri yakalandı

Gölcük ilçesinde ormanlık alanda 2,5 kilogram esrar ve 212 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçedeki ormanlık alanda uyuşturucu bulunması üzerine operasyon başlatıldı.

Yapılan aramada, 2,5 kilogram esrar ve 212 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Hint kenevirleri imha edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel

Anadolu Otoyolu Gebze Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title