Kocaeli haberleri | Kocaeli'den kısa kısa Güncel Haberler Kocaeli haber... Anadolu Otoyolu'nun Gebze geçişinde zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı. Anadolu Otoyolu'nun Gebze geçişinde zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı. Otoyolun Ankara istikameti Osmangazi Köprüsü kavşağı mevkisinde, 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan K.P. ile G.P, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Gölcük'te esrar ve Hint keneviri yakalandı Gölcük ilçesinde ormanlık alanda 2,5 kilogram esrar ve 212 kök Hint keneviri ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçedeki ormanlık alanda uyuşturucu bulunması üzerine operasyon başlatıldı. Yapılan aramada, 2,5 kilogram esrar ve 212 kök Hint keneviri ele geçirildi. Hint kenevirleri imha edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Güncel Kaynak: AA / Esmer Geçal Anadolu Otoyolu Gebze Güncel Haberler

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