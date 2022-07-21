Kocaeli haberleri... Kocaeli'den kısa kısa Kocaeli haberler: Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. D-130 kara yolu Ereğli mevkisi İzmit istikametinde E.A. idaresindeki 41 FJ 461 plakalı otomobil, M.F. yönetimindeki 77 BP 172 plakalı otomobile çarparak devrildi. Otomobil daha sonra M.K. idaresindeki 34 DSH 487 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gölcük'te trafo yangını Gölcük ilçesinde bulunan bir trafoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Merkez Mahallesi Preveze Caddesi'nde bulunan trafoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. AA / Melih Palas - Güncel Karamürsel Kocaeli Ereğli Güncel Haberler

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