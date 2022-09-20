Son dakika haberleri... Zihinsel engelli oğlu tarafından bıçaklandığı öne sürülen kişi öldü
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Bir son dakika haberine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, zihinsel engelli oğlunun bıçakladığı öne sürülen kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, zihinsel engelli oğlunun bıçakladığı öne sürülen kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Ulus Mahallesi 2150 Sokak'da evlerinde K.K. (27) ile babası Bayram K. (67) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.K, babasını bıçakla yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan Bayram K. yaşamını yitirdi.
Polis, zihinsel engelli olduğu belirtilen şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel