Kocaeli haberleri... Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında bir haftada 17 zanlı tutuklandı Güncel Haberler Edinilen Kocaeli gelişmesine göre Kocaeli'de, geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 155 şüpheliden 17'si tutuklandı. Kocaeli'de, geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 155 şüpheliden 17'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 5-11 Eylül'de kent genelinde uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenledi. Ekipler, operasyonlarda 155 şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 17'si tutuklandı. Operasyonlarda 34 gram sentetik kannabinoid, 267 gram metamfetamin, 10 sentetik ecza, 17 ecstasy, 970 kök kenevir bitkisi, 6 kilo 416 gram esrar, 86 gram skunk, 4 terazi, 1 tabanca, 38 fişek ile 1215 lira para ele geçirildi. Güncel Kaynak: AA / Sefa Tetik Emniyet Müdürlüğü Kocaeli Eylül Güncel Haberler

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