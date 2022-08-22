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Kocaeli haberleri: Kocaeli'de tarihi eser olduğu değerlendirilen deri kemer ve kitap ele geçirildi

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Kocaeli haberleri: Kocaeli'de tarihi eser olduğu değerlendirilen deri kemer ve kitap ele geçirildi

Kocaeli gündem haberi: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir aracın torpidosunda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen deri kemer ve kitap ele geçirildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir aracın torpidosunda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen deri kemer ve kitap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu şüpheli bir aracın torpidosunda tarihi eser bulundurulduğu tespit edildi.

Ekiplerce araçta yapılan aramada, İbranice işaret ve semboller içeren deri kitap ile İbranice işaret, sembol ve motifli ceylan derisi kemer ele geçirildi.

Tarihi olduğu değerlendirilen kitap ve kemere el konuldu.

Şüpheli Z.Y. ile Z.Y. ise yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel

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