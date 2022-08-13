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Kocaeli haberleri | Kocaeli'de refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

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Kocaeli haberleri | Kocaeli'de refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kocaeli haberine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde Seyfettin Ş. idaresindeki 41 BA 071 plakalı otomobil, Tatlıkuyu Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan sürücü, ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Esmer Geçal - Güncel

Kocaeli Ankara Gebze Güncel Haberler

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