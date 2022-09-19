Son dakika haber... Gebze'de otomobilin çarptığı yaya öldü Güncel Haberler Gelen son dakika haberine göre Olay yeri Olay yerine gelen ambulans Ekiplerin olay yerinde incelemeleri Ambulansın olay yerinden ayrılması Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaya öldü KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Olay yeri Olay yerine gelen ambulans Ekiplerin olay yerinde incelemeleri Ambulansın olay yerinden ayrılması Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaya öldü KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden F.A. idaresindeki 34 UZ 8960 plakalı otomobil, Barış Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Bekir Yılmaz'a (63) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Yılmaz ağır yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Güncel Kaynak: AA / Esmer Geçal Kocaeli Gebze Güncel Haberler Son Dakika

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