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Son dakika haber... Gebze'de otomobilin çarptığı yaya öldü

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Gelen son dakika haberine göre Olay yeri Olay yerine gelen ambulans Ekiplerin olay yerinde incelemeleri Ambulansın olay yerinden ayrılması Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaya öldü KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Olay yeri

Olay yerine gelen ambulans

Ekiplerin olay yerinde incelemeleri

Ambulansın olay yerinden ayrılması

Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaya öldü

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden F.A. idaresindeki 34 UZ 8960 plakalı otomobil, Barış Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Bekir Yılmaz'a (63) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Yılmaz ağır yaralandı.

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel

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