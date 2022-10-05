Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli haberleri | Kocaeli'de öğrencilerden lösemi hastası Cemre'ye sürpriz doğum günü kutlaması

Güncel Haberler

Kocaeli haberleri | Kocaeli'de öğrencilerden lösemi hastası Cemre'ye sürpriz doğum günü kutlaması

Kocaeli haberler: Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde öğrenciler, lösemi tedavisi gören 15 yaşındaki Cemre Halime Küçük'ün doğum gününü kutladı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde öğrenciler, lösemi tedavisi gören 15 yaşındaki Cemre Halime Küçük'ün doğum gününü kutladı.

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde lösemi tedavisi gören İzmit Yunus Emre Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencisi Cemre'ye moral vermek için yakınları tarafından etkinlik düzenlendi.

Karamürsel'de eğitim gören bazı ilk ve ortaokul öğrencilerinin yer aldığı etkinlikte, gruplar halinde "Doğum günün kutlu olsun", "İyi ki doğdun Cemre abla", "Geçmiş olsun" ifadelerinin yer aldığı videoyla Cemre'ye doğum günü sürprizi hazırlandı.

Ayrıca bir özel okulda İngilizce öğretmeni olarak çalışan Nijeryalı Joke Kafayat Ashayana da öğrencilere destek vererek, Cemre'nin doğum gününü kutladı.

Öğrenciler, böyle bir etkinliğe katıldıkları ve Cemre'ye moral verdikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel

Karamürsel Kocaeli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title