Kocaeli haberleri: Kocaeli'de müştemilatta çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Kocaeli haberleri: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde müştemilatta çıkan yangın söndürüldü. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde müştemilatta çıkan yangın söndürüldü. Köşklü Çeşme Mahallesi 506 Sokak'ta bulunan Muhammed Bahadır'a ait iki katlı müstakil evin altında bulunan müştemilatta bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa süreli çalışması sonucu yangın söndürülürken, müştemilatta bulunan kompresör tamir bakım ve el aletleri zarar gördü. Güncel Kaynak: AA / Esmer Geçal Kocaeli Çeşme Gebze Güncel Haberler

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