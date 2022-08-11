Kocaeli haberleri! Kocaeli'de motosiklet hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı Kocaeli gündem haberi | Kocaeli'nin Gebze ilçesinde polis, motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 zanlıyı yakaladı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde polis, motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 zanlıyı yakaladı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede gerçekleşen motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlatıldı. Ekipler, inceleme ve araştırmalar sonucu İ.O. (27) ve U.A'yı (20) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Güncel AA / Şahin Oktay Kocaeli Gebze Güncel Haberler

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