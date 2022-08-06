Kocaeli haberleri... Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı Edinilen Kocaeli haberine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Arapçeşme Mahallesi İlhami Karagöz Caddesi'nde M.K. yönetimindeki 39 DS 651 plakalı hafif ticari araç ile O.U'nun kullandığı 41 AHA 690 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan O.U. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Güncel AA / Esmer Geçal Kocaeli Tragger Gebze Güncel Haberler

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