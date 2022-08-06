Kocaeli haberleri... Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli haberleri... Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kocaeli haberleri... Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Edinilen Kocaeli haberine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

 - Güncelleme:

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Arapçeşme Mahallesi İlhami Karagöz Caddesi'nde M.K. yönetimindeki 39 DS 651 plakalı hafif ticari araç ile O.U'nun kullandığı 41 AHA 690 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan O.U. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Esmer Geçal - Güncel

Kocaeli Tragger Gebze Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title