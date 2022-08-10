Kocaeli haberleri... Kocaeli'de göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
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Kocaeli yerel gündem haberine göre Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan kontrolde 5 kaçak göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, araç sürücüsü M.L. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen M.L, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
AA / Şahin Oktay - Güncel