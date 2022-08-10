Haber : Kocaeli haberleri... Kocaeli'de göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli haberleri... Kocaeli'de göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

 - Güncelleme:
Kocaeli haberleri... Kocaeli'de göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Kocaeli yerel gündem haberine göre Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan kontrolde 5 kaçak göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, araç sürücüsü M.L. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen M.L, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

AA / Şahin Oktay - Güncel

Tragger Kocaeli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title