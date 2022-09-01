Kocaeli haberleri | Kocaeli'de eline demir korkuluk saplanan çocuk kurtarıldı
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Kocaeli bölgesinden gelen habere göre Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eline demir korkuluk saplanan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eline demir korkuluk saplanan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Orhan Mahallesi Şehit Ercan Bulut Sokak'ta evin bahçesinde oynayan 7 yaşındaki A.D'nin sol eli demir korkuluğa saplandı.
Ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, korkuluk demirini kesti.
A.D, elindeki demirin çıkarılması için Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Şahin Oktay - Güncel