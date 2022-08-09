Kocaeli haberleri: Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı Kocaeli haber: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kokoreç dükkanında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kokoreç dükkanında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Gaziler Mahallesi İbrahimağa Caddesi'nde bir kokoreç dükkanına motosikletle gelen ismi öğrenilemeyen şüpheli iş yeri çalışanları ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine şüpheli silahla, iş yeri çalışanı Y.T. ve iş yerinin önünde oturan Ö.Y'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinden uzaklaşan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Güncel AA / Esmer Geçal Kocaeli Gebze Güncel Haberler

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