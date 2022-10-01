Kocaeli haberleri! Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı Güncel Haberler Kocaeli gündem haberi: Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan kavgada silahla ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan kavgada silahla ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında, ismi öğrenilemeyen kişi ile A.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavga sırasında silahla ateş açılması üzerine A.Ö. ağır yaralandı. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Güncel Kaynak: AA / İbrahim Aktaş Kocaeli Güncel Haberler

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